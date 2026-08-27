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Moradabad News: गुप्ता नर्सिंग होम और क्योर हॉस्पिटल के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 27 Aug 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 01:55 AM IST
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FIR registered against the operators of Gupta Nursing Home and Cure Hospital.
मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाने में गुप्ता नर्सिंग होम के संचालक डॉ. एससी गुप्ता और पाकबड़ा स्थित क्योर हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अब्दुल माजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई डिप्टी सीएमओ डॉ. संजीव बेलवाल की तहरीर पर की गई है। जिसमें लोगों के इलाज में लापरवाही बरतने और जान खतरे में डालने का आरोप है। डॉ. संजीव बेलवाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शिकायती पत्र मिला था। जिसमें गुप्ता नर्सिंग होम और क्योर हॉस्पिटल में लोगों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जिसमें साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए थे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को भी शिकायती पत्र दिया गया था। इसकी जांच कराई गई। जांच में आरोप सभी पाए गए हैं। इस मामले में मुरादाबाद मंडल आयुक्त, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में भी शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच की गई तो आरोप सही पाए गए हैं। एसपी सिटी कुमार रण विजयसिंह ने बताया कि तहरीर के आधार गुप्ता नर्सिंग होम और क्योर हॉस्पिटल संचालक के संचालकों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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