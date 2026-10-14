Moradabad News: फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने फंदे पर लटक कर दी जान

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एसपी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार में व्हाइट हाउस के पीछे निजी फाइनेंस कंपनी का दफ्तर एक मकान में चल रहा है। इस कंपनी में पीलीभीत के जानाबाद थाना क्षेत्र के गनौरा सुरेठी निवासी प्रवेश कुमार रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था। प्रवेश के अलावा पांच अन्य युवक भी काम करते हैं। प्रवेश कार्यालय में ही रहता था। सोमवार की सुबह प्रवेश और अन्य युवक रिकवरी के लिए शहर में अलग-अलग क्षेत्र में निकल गए थे लेकिन प्रवेश 11:30 बजे लौट आया और मकान की पहली मंजिल पर चला गया। यहां वह कमरे में बेड की चादर को फंदा बनाकर लटक गया। सोमवार की शाम करीब सात बजे अन्य कर्मचारी शहर में रिकवरी के बाद वापस आए तो उन्होंने पहली मंजिल पर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने इसकी जानकारी मझोला थाने की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और धक्का मारकर दरवाजा खोल लिया। देख कि प्रवेश का शव फंदे पर चादर के सहारे लटका हुआ था। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कमरे की तलाश में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। युवक के तीन मोबाइल फोन मिले हैं। सूचना मिलने पर परिजन भी आ गए। मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। युवक ने आत्महत्या क्यों की यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

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मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी प्रवेश कुमार (28) ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। कर्मचारियों ने शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम भी बुला ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लटकने से मौत होने की पुष्टि हुई है।