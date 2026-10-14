Moradabad News: सड़क हादसे में किसान की मौत

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दुर्घटना के थोड़ी देर बाद जब सादिकपुर के अन्य बाइक सवार मौके से गुजरे और उन्होंने वीर सिंह को सड़क किनारे पड़ा देखा तब परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुला लिया। किसान वीर सिंह अपने परिवार की गुजर बसर का अकेला सहारा थे। परिवार में पत्नी कमलेश के अलावा एक बेटा योगेंद्र और तीन बेटियां सविता, सोनम और प्रियांशी हैं। थाना बिलारी प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज गया है।

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बिलारी। थाना क्षेत्र में रामनगर कलीजपुर संपर्क मार्ग पर सोमवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से मोपेड सवार किसान की मौत हो गई। सादिकपुर निवासी वीर सिंह 45 वर्ष खेती करते थे। गांव के जंगल में खेत पर चल रहे कृषि कार्य को देखने वह सोमवार शाम घर से खेत पर गए थे। शाम लगभग साढ़े सात बजे अपनी मोपेड से वीर सिंह वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वह रामनगर कलीजपुर सड़क संपर्क मार्ग पर धर्मपाल सैनी की टंकी के निकट पहुंचे तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने किसान वीर सिंह को रौंद दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।