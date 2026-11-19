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अभियान के दौरान एसडीएम मयंक कुंडू स्वयं टीम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वह अपना सामान दुकानों की निर्धारित सीमा के अंदर ही रखें और सड़क व फुटपाथ पर अनावश्यक रूप से सामान फैलाकर आवागमन बाधित न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण आम लोगों को परेशानी होती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके बावजूद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं नगर पंचायत की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई अतिक्रमणकारियों के चालान काटकर जुर्माना भी वसूला। मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे कांठ नगर के बीच से होकर निकल रहा है।हाईवे के दोनों ओर दुकानदारों और ठेला संचालकों द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के चलते आए दिन यातायात प्रभावित होता है। विशेषकर व्यस्त समय में यहां जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए बुधवार को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में खलबली मची रही। इस दौरान कस्बा चौकी प्रभारी राहुल राघव, उपनिरीक्षक संजीव कुमार, उपनिरीक्षक उमेश चंद मिश्रा, महिला उपनिरीक्षक सोनम सहित पुलिस, नगर पंचायत और तहसील प्रशासन की टीम मौजूद रही।