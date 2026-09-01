Moradabad News: बार और बेंच में सामंजस्य पर जोर दिया

विज्ञापन









बैठक में तहसीलदार ने कहा कि बार और बेंच के अच्छे तालमेल से ही पीड़ित को न्याय मिल सकता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा जताया। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी चरन सिंह ढाका ने भी बैठक में विचार रखे और अधिवक्ताओं की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में नायब तहसीलदार छजलैट साक्षी यादव, नायब तहसीलदार कांठ सिद्धार्थ सक्सेना, बार के महासचिव शहजाद रफी खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शीशराम सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष जीनत परवीन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद नौशाद अंसारी, मोहम्मद आय्यूब, सीपी सिंह, दीप सिंह, दीपक बिश्नोई, सुगम पंवार, विजयवीर सिंह, महावीर सिंह, डॉ. विनीत नैन, दीपक यादव, हिमांशु बिश्नोई, सचिन राजपूत, शमशाद हुसैन, नन्हें खां, नाजिम सैफी, सुनील कुमार, अजय सिंह, शैलेंद्र कुमार, चरन सिंह देशवाल, मोहम्मद इकबाल, राघवेंद्र सिंह नैन, साजिद वारसी, सुधीर कुमार, शुभम बिश्नोई आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

विज्ञापन

कांठ। सोमवार को तहसील सभागार में आयोजित की गई बैठक में नवागत तहसीलदार कपिल कुमार आजाद ने तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित सभी अधिवक्ताओं से परिचयात्मक बैठक की। जिसमें बार और बेंच में सामंजस्य पर जोर दिया गया।