Moradabad News: संगठन की मजबूती पर जोर, 2027 में मायावती को सीएम बनाने का संकल्प

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मुख्य अतिथि बसपा के पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने विधानसभा स्तर पर संगठन की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को आगामी कार्ययोजना के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्य सेक्टर प्रभारी एवं पूर्व सांसद नगीना गिरीश चंद्र भी बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य सेक्टर प्रभारी जाफर मलिक, डॉ. रणविजय सिंह, अरुण कुमार टिंकू,बैठक की अध्यक्षता मुरादाबाद जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह एडवोकेट तथा संचालन मंडल जोन प्रभारी एडवोकेट शिव शंकर सागर ने किया।बैठक में मंडल जोन प्रभारी प्रमोद कुमार निरंकारी, संसार सिंह, देवेंद्र भारती, ओमकार सिंह, सोमपाल सिंह, रवि शंकर भारती, सरजू भास्कर, कवि राज सिंह, जयपाल सिंह, डॉक्टर जयपाल सिंह, रामसनेही सिंह, यदुवीर सिंह, आर पी त्यागी, जगदीश बाबू, राजेश्वर सिंह, अमर सिंह, सुरेश चंद दिवाकर, और राजेश सागर मौजूद रहे।