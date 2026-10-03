Moradabad News: कम उम्र में शादी, जल्द गर्भधारण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर संकट

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डॉक्टर मानते हैं कि किशोरावस्था में शादी होने के बाद गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। कम उम्र में मां बनने वाली किशोरियों के सामने गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी अधिक रहती हैं। इस उम्र में शरीर का विकास जारी रहता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान खून की कमी, पोषण की कमी और प्रसव संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। कम वजन के बच्चे के जन्म की आशंका भी रहती है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीषा जैन के अनुसार किशोरावस्था में गर्भधारण मां और बच्चे, दोनों के लिए अतिरिक्त जोखिम वाला हो सकता है। किशोरियों को शादी और गर्भधारण के संबंध में सही उम्र, पोषण, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलना जरूरी है। गर्भधारण होने पर भी शुरुआती जांच और नियमित चिकित्सकीय निगरानी जरूरी है।पढ़ाई छूटने के साथ कम उम्र में मां बनने का जोखिमकिशोरियों की शिक्षा के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। छह वर्ष या इससे अधिक उम्र की जिन लड़कियों ने कभी स्कूल में पढ़ाई की, उनका अनुपात पिछले सर्वे में 67.6 फीसदी था, जो एनएफएचएस-6 में घटकर 65.4 फीसदी रह गया। वहीं 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में दस या इससे अधिक साल तक पढ़ाई करने वाली महिलाओं का अनुपात भी 42.6 से घटकर 40 फीसदी रह गया। किशोरियों की पढ़ाई जारी रखने के साथ उन्हें स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी जानकारी देने से कम उम्र में शादी और जल्द गर्भधारण के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।वर्जनहमने बाल विवाह रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की है। संभव है कि इस सर्वे में उन किशोरियों और महिलाओं की संख्या अधिक हो जिनकी उम्र 18 से 19 के बीच है। यदि 19 वर्ष में कोई गर्भवती है तो संभवत उसका विवाह 18 वर्ष के बाद ही हुआ होगा।- मोनिका राणा, जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास