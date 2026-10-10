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Moradabad News: शेरुआ चौराहे पर ई रिक्शा पलटा, महिला और बच्चे घायल

Sat, 10 Oct 2026 03:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:03 AM IST
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E-rickshaw overturns at Sherua intersection; woman and child injured.
अगवानपुर। सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के शेरुआ चौराहे पर शुक्रवार की शाम पांच बजे सवारियां लेकर जा रहा ई रिक्शा गड्ढे में भरे पानी में पलट गया। हादसे में महिला और बच्चे घायल हो गए। लोगों ने ई रिक्शा में फंसी महिला और बच्चों को बाहर निकाल कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
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कांठ रोड के शेरुआ चौराहे पर अगवानपुर की ओर जाने वाले मार्ग में गहरा गड्ढा हो गया है। शुक्रवार की दोपहर बारिश के बाद इस गड्ढे में पानी भर गया था। शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे ई रिक्शा गड्ढे में पलट गया। जिसमें महिला और दो बच्चे दब गए। लोगों ने उन्हें निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
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