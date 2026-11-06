Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Diwali celebrated with spiritual messages

Moradabad News: आध्यात्मिक संदेशों के साथ मनाई गई दिवाली

Fri, 06 Nov 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 06 Nov 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Diwali celebrated with spiritual messages
बिलारी। नगर में थाने के पीछे स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र पर बृहस्पतिवार सुबह दिवाली पर्व हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बहन अलका दीदी ने कहा कि जिस प्रकार हम दिवाली पर अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार मन की सफाई कर बुराइयों एवं विकारों को दूर करना चाहिए। परमात्मा की स्मृति से ही जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। अनमोल बहन ने रामायण का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए सभी को सीता की तरह पवित्र बनने, श्रीराम की तरह परमात्मा के प्रति लगन रखने तथा सभी का सहयोगी बनने की प्रेरणा दी।
विज्ञापन

अनीता बहन ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति करवाई। वहीं मथुरा से आए राजू भाई ने हास्यवर्धक गतिविधियों के माध्यम से सभी को प्रेरणादायी संदेश दिया। उन्होंने ब्रह्माकुमारी मिशन के कार्यकर्ताओं को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पहुंचे अनेक कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक विचारों को अपनाने और अपने जीवन को ज्ञान एवं योग के प्रकाश से प्रकाशित करने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed