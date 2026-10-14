Moradabad News: दिव्यांग शिक्षक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

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एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मूंडापांडे थानाक्षेत्र के सहरिया गनेशपुर गांव निवासी प्रेमपाल का बेटा प्रमोद कुमार ( 41) करीब 15 साल से ठाकुरद्वारा में रहता था। उसने पहले कोचिंग सेंटर में पढ़ाई की। इसके बाद वह यहां पढ़ाने लगा था। फिर उसने ठाकुरद्वारा के फरीदनगर मार्ग पर गैस गोदाम के पास करीब एक साल पहले मकान बनवा लिया था। इस मकान में प्रमोद था। वह ब्याज पर भी रुपये बांटता था। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे तक महिला प्रमोद के साथ थी। इसके बाद वह अपने पहले पति और बच्चों के पास चली गई। प्रमोद घर में अकेला था। मंगलवार की सुबह दस बजे दुधिया दूध देने पहुंचा तो गेट के बाहर तक खून बह रहा था। खून बहता देख दुधिया ने शोर मचाया। इसके बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो फर्श पर प्रमोद का शव पड़ा था। उसके शरीर पर धारदार हथियार के ताबड़तोड़ वार किए गए थे। सूचना मिलने पर प्रमोद के पिता प्रेमपाल सिंह और अन्य परिजन भी आ गए। पिता प्रेमपाल ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे के पास ठाकुरद्वारा नगर के मोहल्ला जमनावाला वार्ड 10 निवासी एक महिला का आना-जाना था। उन्होंने उस महिला पर ही शक जताया है।उनका कहना है कि महिला ने कुछ दिनों पहले प्रमोद से पांच लाख रुपये उधार लिए थे। इससे पहले महिला ने अपने भाई को तीन लाख रुपये दिलवाए थे। महिला भी घटना की जानकारी मिलने पर वहां पहुंच गई। उसने प्रमोद को अपना पति बताया। कहा कि वह यहां पर रोजाना सुबह आती थी और शाम को चली जाती थी। पुलिस ने प्रमोद के गांव के रहने वाले युवक से भी पूछताछ की। महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि घटनास्थल के पास से कुल्हाड़ी और एक मोबाइल मिला है। इस मामले में प्रेमपाल की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। महिला समेत दो लोगों से पूछताछ की जा रही है।ठाकुरद्वारा। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, सीओ आशीष प्रताप सिंह और कोतवाल मनोज परमार घटनास्थल पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम भी बुला ली। पुलिस को प्रमोद के पास दो मोबाइल में से एक मोबाइल घटनास्थल से मिला है। दूसरा मोबाइल गायब है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हत्याकांड के खुलासे के लिए ठाकुरद्वारा पुलिस के अलावा एक एसओजी की टीम भी लगाई गई है। संवाद