Moradabad News: गली-मोहल्लों में दाैड़ने वाले मिट्टी से भरे वाहनों पर रोक लगाने की मांग

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प्रार्थना-पत्र में लोगों ने कहा है कि मोहल्लों के बीच से मिट्टी से प्लॉटों और भूमियों में भराव करने वाले मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को आबादी के बीच से तेज रफ्तार से ले जाया जा रहा है। जबकि पूर्व में इनसे हादसे भी हो चुके हैं। जिन रास्तों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को ले जाया जा रहा है, उन पर कई स्कूल-कॉलेज भी पड़ते हैं। लोगों ने मांग की है कि आबादी के बीच से इनके संचालन पर रोक लगाई जाए और इनका रूट बदलवाया जाए। प्रार्थना-पत्र देने वालों में धर्मपाल सैनी, ओमकार सिंह, गुड्डू सैनी, संजीव कुमार, राजवीर सिंह, अमर सिंह, राम सिंह, सोनू कुमार, नितिन कुमार, पुरूषोत्तम, विशाल, गौरव, जतिन आदि रहे। सीओ सुनीता दहिया का कहना है कि खनन वाहनों पर कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम बनी हुई है, जिसमें खनन अधिकारी के साथ ही पुलिस और राजस्व टीम भी है। अगर आबादी के बीच से मिट्टी भरे वाहनों को ले जाया जा रहा है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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कांठ। नगर के गली-मोहल्लों में मिट्टी लेकर दौड़ रहीं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रोक लगाने और इनका रूट बदलवाने की मांग करते हुए नगर के मोहल्ला पट्टीवाला, घोसीपुरा और पट्टी मौढ़ा के लोगों ने थाना प्रभारी निरीक्षक को पत्र दिया है।