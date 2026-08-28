फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   CPWD is preparing the design for the ESIC hospital.

Moradabad News: सीपीडब्ल्यूडी ईएसआईसी अस्पताल का तैयार कर रहा डिजाइन

Fri, 28 Aug 2026 02:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
CPWD is preparing the design for the ESIC hospital.
मुरादाबाद। सीपीडब्ल्यूडी ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का अभी डिजाइन तैयार कर रहा है। डिजाइन स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अस्पताल के निर्माण में अभी ढाई साल का समय लगेगा।
विज्ञापन

कानपुर स्थित ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक केसी झा ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्राम हरथला राम गंगा विहार वेब सिनेमा के पीछे 2.25 हेक्टेयर जमीन का स्थानांतरण राज्य कर्मचारी बीमा निगम के पक्ष में कर दिया है। निगम ने जमीन पर निर्माण की स्वीकृति दे दी है। सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों ने जमीन का निरीक्षण करने के बाद सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

केंद्र सरकार से डिजाइन की स्वीकृति मिलने के बाद सीपीडब्ल्यूडी टेंडर जारी कर कार्य करेगा। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक स्व वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसका संचालन करेगा। केंद्र सरकार ने अस्पताल का निर्माण कराने के लिए 150 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई है। अस्पताल के लिए आवंटित जमीन सड़क से करीब चार फीट नीचे स्थित है। इसी कारण यहां जलभराव रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ईएसआईसी से कवर कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा लाभ
नियमानुसार 21 हजार तक वेतन पाने वाले कर्मचारी और उनके परिवार अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। जिले के 82217 कर्मचारी ईएसआईसी (इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन) में पंजीकृत हैं। इनमें अधिकतर कर्मचारी पीतल उद्योगों से जुड़े हुए हैं। अभी कर्मचारियों के लिए संचालित अस्पताल कटघर स्थित जर्जर भवन में संचालित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed