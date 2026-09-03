Moradabad News: डीआईजी के आदेश पर लिखी आभूषण की थैली ले जाने वाले के खिलाफ रिपोर्ट

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कुंदरकी नगर के मोहल्ला नूरूल्ला निवासी तबस्सुम ने डीआईजी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि बीती 14 अगस्त 2026 को करीब बारह बजे वह अपनी भांजी निमरा नूर को लेकर पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुंदरकी में छह तोला सोना को बंधक रखकर गोल्ड लोन लेने को गई थी क्योंकि निमरा के कैंसर पीड़ित पिता का इलाज होना था। रास्ते में वह और उसकी भांजी के पीछे से कुछ असामाजिक तत्व पीछे पड़ गए थे और सोने का परीक्षण करने वाले व्यक्ति के नहीं होने के कारण बैंक में सोना बंधक नहीं रख सकी थीं। बैंक से लौटते हुए उसकी भांजी निमरा के हाथ में घबराहट से लगभग सात लाख रुपये की कीमत के आभूषण वाली थैलिया हाथ से अचानक गिर गई। कुछ ही आगे बढ़ने पर निमरा को एहसास हुआ तो उसके हाथ में थैलिया नहीं है जिसके बाद तुरंत बाद ही दोनों मौसी भांजी ने थैलिया को खोजने का प्रयास किया तो सड़क किनारे थैलिया पड़ी थी जिसमें बटुआ नहीं था। बैंक जाकर सीसीटीवी कैमरे से खोजबीन की एक युवक थैलिया उठाकर ले जा रहा था। तबस्सुम को संदेह है कि थैलिया उठाकर ले जाने वाला असामाजिक तत्वों का साथी है। पीड़िता ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और छह तोला सोना बरामद करने की गुहार लगाई है। स्थानीय पुलिस को उसी दिन से तहरीर दी जा चुकी है जबकि एसपी ग्रामीण को शिकायती पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। डीआईजी के आदेश पर अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।हरियाना के जैन मंदिर में तीन लाख की चोरी की जांच शुरूकुंदरकी। क्षेत्र के ग्राम हरियानाा स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में तीन लाख से अधिक की चोरी की घटना सामने आई है लेकिन पुलिस के चोरी की घटना के चौथे दिन भी हाथ खाली हैं। जानकारी के मुताबिक जैन मंदिर से चांदी के छोटे छत्र, पांच सिक्के, एक झारी, छोटे कलश, एक छोटी गुल्लक समेत कीमती सामान समेट के ले गए हैं। समाजसेवी दिनेश जैन की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खास बात है कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के चांसलर सुरेश जैन के पुश्तैनी घर के सामने हरियाना में श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। जब भी टीएमयू चांसलर अपने परिवार के साथ पैतृक गांव हरियाणा में आते हैं तो वह जैन मंदिर में आयोजित प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमों में जरूर शामिल होते हैं। जैन मंदिर में चोरी की घटना से जैन अनुयायी सकते में है। वहीं पुलिस मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादाैन ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच की जा रही है।