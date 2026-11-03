Moradabad News: बिश्नोई धर्म के 542वें स्थापना दिवस पर 29 नियमों के पालन का आह्वान

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कांठ नगर स्थित ब्रह्मलीन स्वामी चंद्रप्रकाश जी की तपोस्थली श्री जम्भेश्वर मंदिर भूड़ टीबा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ संतों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने कहा कि गुरु जम्भेश्वर जी महाराज आठ सिद्धियों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने समाज को युक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। उनके बताए सिद्धांत आज भी समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण हैं। कहा कि समाज की नींव मातृशक्ति है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उन्हें शिक्षित बनाने में माताओं की अहम भूमिका होती है। समाज में बेटा-बेटी के बीच भेदभाव समाप्त करने और सामाजिक हितों के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।कार्यक्रम में गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के 29 नियमों की जानकारी देते हुए उनके पालन का आह्वान किया गया। साथ ही जीव रक्षा, गोसेवा, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, समाज को सशक्त बनाने और कुरीतियों को दूर करने पर विचार रखे गए। वक्ताओं ने नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण को भी जरूरी बताया। मंदिर के महंत संत स्वामी ऋषिदानंद महाराज, संत राजूराम, शरणानंद महाराज, योगानंद महाराज, संत स्वामी अशोकानंद महाराज, गन्ना समिति अध्यक्ष कुंवर सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, सीपी सिंह बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, रामकुमार सिंह, जयकुमार सिंह, नीरज बिश्नोई एनवाईसी, अंकित कुमार, धर्मवीर सिंह, महावीर सिंह, अचल कुमार, मास्टर धर्मपाल सिंह बिश्नोई, अजल कुमार, मुनिराज सिंह, ओमकार सिंह, अशोक कुमार बिश्नोई आदि रहे।542वें बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से पहले सोमवार की सुबह संतों ने ब्रह्मलीन स्वामी चंद्रप्रकाश जी की तपोस्थली श्री जम्भेश्वर मंदिर भूड़ टीबा आश्रम पर मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न कराया। जिसमें क्षेत्र व दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं और बिश्नोई समाज के लोगों ने आहुतियां देकर धर्मलाभ प्राप्त किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। संतों ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए यज्ञ करने पर जोर दिया। संवाद