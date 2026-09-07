Moradabad News: शिक्षकों का सम्मान, बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनने का आह्वान

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मुरादाबाद। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर पंचायत भवन में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में जनपद के विभिन्न विकासखंडों से शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया।गोरखपुर स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित राज्य अध्यापक पुरस्कार समारोह में मुरादाबाद से बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका सुनीता रानी एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के डॉ. अनुज अग्रवाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करते हुए सजीव प्रसारण देखा गया।मुख्य अतिथि एमएलसी गोपाल अंजान एवं जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने जिले के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के 20 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों को शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।एमएलसी गोपाल अंजान, जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया, जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों में सीखने की जिज्ञासा और पढ़ने की आदत विकसित करने पर विशेष ध्यान दें।एमएलसी गोपाल अंजान ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान डॉ. सचिन शुक्ला, डॉ. हरनंदन प्रसाद, धवल दीक्षित, राजेश चतुर्वेदी, वेगीश गोयल, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे।