Moradabad News: पिंजरे खाली, तेंदुए आजाद और लोग घरों में कैद

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पट्टी मौढ़ा में शुक्रवार रात कांठ-करनपुर-ठाकुरद्वारा मार्ग स्थित ऋषिबाल महाविद्यालय की दीवार पर तेंदुआ बैठा देखा गया था। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। जानकारी होने पर शनिवार को वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर यहां पर पिंजरा लगाया था। दूसरी ओर सबदलपुर बाड़ीवाला में बार-बार तेंदुआ दिखाई देने के बाद शुक्रवार को पिंजरा लगाया गया। इससे पहले रामसराय भंकरी और छजलैट के समंदपुर में भी तेंदुओं की चहलकदमी को देखते हुए पिंजरे लगाए गए लेकिन अभी तक चारों स्थानों पर लगे पिंजरे खाली हैं। ऐसे में किसान खेतों पर जाने से भी कतरा रहे हैं। साथ ही दिन ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं।किसान बोले...आए दिन कहीं न कहीं तेंदुआ दिखता ही रहता है। खेतों पर अकेले जाने में खतरा रहता है। अब गन्ने की कटाई और छिलाई का कार्य शुरू हुआ है। पहले से ही कई-कई किसान एकत्र होकर खेतों पर काम करने जाते हैं। गन्ने की छिलाई के दौरान भी सतर्कता बरती जा रही है। -राहुल चौधरी, बैरमपुरगांव के आसपास और जंगल में तेंदुए अक्सर दिखाई देते हैं। अब गन्ने की छिलाई का कार्य भी शुरू हो गया है। खेतों पर जाते हुए तेंदुए का डर रहता है। ग्रामीण कृषि कार्य के लिए समूह में जाने के साथ सतर्कता बरतते हैं। शाम को जल्द ही घर चले जाते हैं। -परम सिंह, ढाकीइस समय खेतों में गन्ने की छिलाई कर कार्य चल रहा है लेकिन जंगल में तेंदुओं की मौजूदगी होने से किसानों में डर है। खेतों पर अकेले जाने और कृषि कार्य करते वक्त डर रहता है। समूह के रूप में किसान खेतों पर जाते हैं। सतर्कता बरती जा रही है। -सियाराम बिश्नोई, महमूदपुर माफीगांव के ज्यादातर किसानों के खेत खादर क्षेत्र में हैं। ज्यादातर तेंदुओं की मौजूदगी इसी क्षेत्र में रहती है। किसानों को इस समय गन्ने के सीजन में खेतों पर काम करने में पूरा खतरा है। वन विभाग पिंजरे लगाकर तेंदुओं को पकड़कर लोगों को निजात दिलाए। -रामकला सिंह, बेगमपुरवर्जनतेंदुओं को पकड़ने के लिए वर्तमान में चार स्थानों पर पिंजरे लगाए हुए हैं। किसानों से अपील की है कि वह खेतों में काम करते हुए पूरी सावधानी बरतें। अकेले न जाकर समूह के रूप में खेतों पर जाएं। क्षेत्र में भ्रमण कर लगातार ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। -पुष्पेंद्र सिंह, डिप्टी रेंजर वन विभाग, कांठ