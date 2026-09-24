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Moradabad News: मानपुर में सड़क के बीच नीचे लटके केबल, हादसे का खतरा

Thu, 24 Sep 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:34 AM IST
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Cables hanging low over the middle of the road in Manpur; risk of accidents
-पांच महीने से बनी है समस्या, ई-रिक्शा से सामान लाने-ले जाने में हो रही परेशानी
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अमर उजाला ब्यूरो

मुरादाबाद। मानपुर बाजार में सड़क के बीच बिजली का केबल काफी नीचे आ गया है। इसकी वजह से हादसे का खतरा बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि करीब पांच महीने से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक केबल को ऊंचा नहीं किया गया है। ई-रिक्शा से सामान लाने और ले जाने में भी परेशानी हो रही है।



दुकानदारों ने बताया कि मानपुर बाजार में दिनभर ग्राहकों और वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क के बीच काफी नीचे लटके केबल के कारण सामान लेकर गुजरने वाले ई-रिक्शा चालकों को परेशानी होती है। कई बार केबल से बचकर वाहन निकालना पड़ता है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में कई स्थानों पर बिजली के केबल नीचे लटके हुए हैं। दुकानदारों का कहना है केबल के तार को ऊंचा करने के लिए बिजली विभाग में कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदारों ने बिजली विभाग से केबल को जल्द ऊंचा कराने और उसे सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित कराने की मांग की है।
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-सड़क के बीच केबल काफी नीचे आ गया है। बड़े सामान लेकर आने-जाने वाले ई-रिक्शा चालकों को इसे लेकर परेशानी होती है। विभाग को जल्द इसे ऊंचा कराना चाहिए।-पीके जैन, दुकानदार
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-बाजार में दिनभर लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। नीचे लटका केबल हादसे का कारण बन सकता है। कई महीनों से समस्या है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ।-कासिम, दुकानदार

-ई-रिक्शा से सामान लाते समय नीचे लटके केबल से दिक्कत होती है। बिजली विभाग को इसे ऊपर कराना चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो।-राहुल, दुकानदार
-बिजली के केबल को ऊंचा करने के लिए बिजली विभाग में कई बार शिकायत की गई। पांच महीने बीत गए लेकिन अभी तक इसे ऊपर नहीं किया। हमेशा खतरा का भय बना रहता है।-संजय जैन, दुकानदार


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वर्जन...

-बाजार क्षेत्र में जहां-जहां बिजली के केबल नीचे लटके हुए हैं, उन्हें चिह्नित कराया जाएगा। इसके बाद केबल को ऊंचा कराकर सुरक्षित कराया जाएगा।-प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता
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