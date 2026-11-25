विज्ञापन

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

सिविल लाइंस की जिगर कॉलोनी के ए-40 विद्या भवन में चार लोगों की हत्या को 12 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे समय में पुलिस महकमे के चेहरे बदलते रहे, मगर कातिलों के चेहरे बेनकाब नहीं हो सके। सवाल है कि आखिर पुलिस की जांच में ऐसी कौन सी कमजोरी रही कि इतने अधिकारियों और एजेंसियों के बदलने के बाद भी चार हत्याओं की गुत्थी नहीं सुलझी। जिले में पुलिस कप्तान बदलते रहे, थानों में प्रभारी आते-जाते रहे, विवेचक, सीओ और एसपी सिटी भी बदल गए। इन 12 सालों में डॉ. शैली के कर्मचारी, नौकरानी, आस-पड़ोस के लोग समेत 520 लोगों से पूछताछ की गई और करीब 1250 पर्चे काटे जा चुके हैं बावजूद इसके जिगर कॉलोनी स्थित मकान में चार लोगों की हत्या का राज आज भी दफन है।एक रात में खत्म कर दिया था पूरा परिवारमुरादाबाद। 15 मई 2014 की रात सिविल लाइंस के जिगर कॉलोनी स्थित ए-40 विद्या भवन में कातिलों ने खूनी खेल खेला था। जिला अस्पताल की पूर्व सीएमएस डॉ. शैली मेहरोत्रा, उनके पति डॉ. ओम मेहरोत्रा, ननद डॉ. रश्मि और पांच साल की पोती दिव्यांशी उर्फ गिन्नी की हत्या कर दी गई थी। तीन लोगों की गला रेतकर हत्या की गई थी, जबकि मासूम गिन्नी का मुंह दबाकर उसकी जान ली गई थी। उस वक्त डॉ. शैली के बेटे उज्जवल और बहू बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर बेटे बहू और रुद्रपुर (उत्तराखंड) में रहने वाली बेटी डॉ. गुंजन भी मुरादाबाद आ गई थीं। चौहरे हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन हुए और डॉक्टरों ने हड़ताल तक की। इसके बाद बीट सिपाही से लेकर आईजी तक हटा दिए गए थे और नए अफसरों की तैनाती की गई थी।जांच की हर नई शुरुआत के साथ जगी उम्मीद, फिर टूटीमुरादाबाद। शुरुआत में पुलिस ने जांच की। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने एसटीएफ को लगाया । उम्मीद थी कि विशेषज्ञ टीम हत्यारों तक पहुंच जाएगी लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने पर पुलिस ने 2019 में एफआर लगा दी थी। इसके बाद परिवार कोर्ट चला गया और जांच कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अनुभवी पुलिस अफसरों की टीम से जांच कराने के आदेश दिए थे लेकिन केस पर फिर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। हालात ऐसे हैं कि कई पुलिस कप्तान तो ऐसे आए जिन्होंने घटनास्थल को देखा तक नहीं।सर्जिकल नाइफ से रेते गए थे गलेमुरादाबाद। इस हत्याकांड में सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया गया था। डॉ. शैली, डॉ. ओम और डॉ. रश्मि के गले सर्जिकल नाइफ से रेतकर हत्या की गई थी। लखनऊ विधि विज्ञान की टीम इस मामले में जांच करने मुरादाबाद आई थी।चार लोगों की हत्या के मामले में अब तक की जांच की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा नए सिरे से टीम का गठन कर जांच कराई जाएगी। पुराने साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि पुलिस टीम ने किन किन पहलू की जांच कर ली और अब किन किन पहलू की जांच करनी चाहिए।अजय कुमार साहनी, डीआईजी मुरादाबाद