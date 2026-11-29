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इस दौरान बीएलओ दिन भर बूथों पर जमे रहे और नए वोटर बनने के लिए जानकारी लेने अनेक युवा बूथों पर पहुंचे। उधर अधिकारियों ने भी बूथों का भ्रमण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया।निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में शनिवार सुबह निर्धारित समय पर बीएलओ अपने-अपने बूथों पर पहुंच गए थे।नगर के मोहल्ला बाजार स्थित परिषदीय संविलियन विद्यालय के अलावा शंकर सहाय कन्या इंटर कॉलेज और गन्ना विकास समिति कार्यालय परिसर में स्थित बूथों पर अनेक छात्र और युवा वोटर बनने के लिए जानकारी लेने के लिए पहुंचे।उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन नगर के कई पोलिंग बूथों पर पहुंचे, उन्होंने बीएलओ का उत्साहवर्धन किया और युवाओं को निर्धारित आयु सीमा पूरी करने पर नया वोटर बनने के लिए जागरूक किया।भाजपा नेता सुरेश सैनी के अलावा भाजपा के मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता, पारस शर्मा, रवि पासी आदि अपने सहयोगी पदाधिकारियों को साथ लेकर मंडल में आने वाले बूथों पर पहुंचकर युवाओं को वोटर बनने के लिए जागरूक किया। सपा के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष इश्तयाक सैफी और नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम अंसारी भी बूथों पर सक्रिय रहे। एसडीएम अमित सिंह और तहसीलदार राजकुमार सिंह ने अनेक बूथों का भ्रमण कर विशेष अभियान दिवस की प्रगति का जायजा लिया।