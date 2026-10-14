फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   BKU (Tikait) office-bearers met the Deputy Commissioner.

Moradabad News: उप आयुक्त से मिले भाकियू टिकैत के पदाधिकारी

Wed, 14 Oct 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 14 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
BKU (Tikait) office-bearers met the Deputy Commissioner.
बिलारी। भारतीय यूनियन टिकैत के मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष चौधरी मनोज कुमार के नेतृत्व में भाकियू के कई पदाधिकारी मंगलवार दोपहर मुरादाबाद में उप आयुक्त (गन्ना) से मिले। इस दौरान गन्ना किसानों की समस्याएं बताते हुए चीनी मिलों का पेराई सत्र शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाई।
विज्ञापन




भाकियू मंडलाध्यक्ष ने बताया कि उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह से वार्ता के दौरान मुख्य समस्या गन्ना किसानों को जरूरत के अनुसार खाद न मिलने की बताई। सुझाव दिया गया कि गन्ना किसानों को चीनी मिलों से न्यूनतम मूल्य पर प्रेसमड यानी गन्ने के रस से निकलने वाली मैली दिलाई जाए। वार्ता में यह मांग भी उठाई कि सीजन शुरू होने पर गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतोली न की जाए।
विज्ञापन




भाकियू नेताओं ने बताया कि बीते दिनों बारिश के दौरान हवाएं चलने से अनेक किसानों की गन्ने की फसल गिरकर खराब हो रही है। गिरी हुई फसल सूखने के अलावा चूहे खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गन्ने का उत्पादन काफी घट जाएगा। किसानों को नुकसान होने से बचाने के लिए चीनी मिलों का पेराई सत्र जल्दी शुरू कराया जाए और सर्वे के आधार पर गिरी हुई फसल के पीड़ित किसानों को शुरुआत में ही तोल पर्ची जारी की जाएं। मंडला अध्यक्ष के साथ प्रेमपाल सिंह, जितेंद्र बालियान, मोहित चीमा, सुदेश मुखिया आदि पदाधिकारी भी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed