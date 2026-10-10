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Moradabad News: शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति

Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
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BJP formulates strategy for Teachers' MLC election.
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ठाकुरद्वारा। शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर शुक्रवार को भाजपा की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र स्तर की रणनीति बनाई गई। बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने कार्यकर्ताओं से पार्टी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों के पक्ष में काम करने के निर्देश दिए। मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। बैठक में पार्टी के विधानसभा क्षेत्र संयोजक जयपाल सिंह, प्रभारी डॉ. यशवीर सिंह, सत्यपाल सिंह, सह संयोजक शिवेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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