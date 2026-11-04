Moradabad News: भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी पर किया मंथन

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बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि चुनाव में सफलता के लिए संगठन की मजबूती और कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका सबसे अहम है। सभी कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पूरी निष्ठा से पहुंचाएं। बूथ स्तर पर जिम्मेदारी तय कर मतदाता संपर्क अभियान को प्रभावी बनाना होगा।बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी योगेंद्र त्यागी, अंजू चौधरी, वीरेंद्र यादव, प्रभात शर्मा सहित मंडल के मनोज पाल, देवेंद्र प्रताप पाल, लखमीचंद सैनी, पुनीत शर्मा, नासिर अली, रमेश प्रजापति, विनोद प्रजापति, महावीर सिंह, बोबी राघव, विक्रांत ठाकुर, पंकज शर्मा, अमिताभ सागर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री हरिओम शर्मा ने किया, अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रोहित पंवार ने की।