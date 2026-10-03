Moradabad News: बार एसोसिएशन में मनाई गई गांधी व शास्त्रीजी की जयंती

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कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने की। इसका संचालन महासचिव कपिल गुप्ता ने किया। आमंत्रित अतिथियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर जोर दिया। जनपद न्यायाधीश जैगमउद्दीन ने कहा कि इन महापुरुषों को उनकी कथनी और करनी की समानता के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें उनके इस गुण का अनुसरण करना चाहिए। मुख्य अतिथि सैय्यद माऊज बिन आसिम ने कहा कि 2 अक्तूबर का दिन उनके व्यक्तित्व के कारण विशिष्ट है। उन्होंने जोर दिया कि गांधी और शास्त्री ने अपने सभी कार्य पूरी कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी से किए। उन्होंने सभी से अपने कार्यों को ईमानदारी से करने का आह्वान किया। इस दौरान अपर जिला न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह, एल्डर कमेटी के सदस्य महेश चंद त्यागी, बार के पूर्व अध्यक्ष प्रभात गोयल, आदेश श्रीवास्तव और हाजी अमीरुल हसन जाफरी, पूर्व महासचिव आदित्य श्रीवास्तव समेत कई अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे।