बिलारी : 32 शिकायतों में से केवल दो का हुआ निस्तारण

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समाधान दिवस में एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी, एसडीएम अमित सिंह, सीओ अशोक कुमार सिंह, तहसीलदार राजकुमार सिंह आदि अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनीं। शिकायतें लेकर आए लोगों की पहले पंजीकरण काउंटर पर शिकायत दर्ज कर उन्हें स्लिप जारी की गई। दिवस में सर्वाधिक 11 शिकायतें राजस्व विभाग की आईं जिनमें से कई चकरोड पर अवैध कब्जे और राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन से संबंधित थीं। आपूर्ति विभाग की आठ, विकास विभाग छह, पुलिस विभाग चार, विद्युत विभाग की तीन और अन्य विभागों की दो शिकायतें आईं। मौके पर केवल दो शिकायतें ही निस्तारित हो पाईं। शेष 34 शिकायतें शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को सौंप दी गईं।खास बात यह रही कि दिवस में आईं तीन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनके निस्तारण के लिए एसडीएम ने टीमें गठित कर दीं। इमरतपुर स्योंडारा गांव निवासी चरन सिंह की ओर से नाली और चकरोड पर अवैध कब्जा करने संबंधित शिकायत,ग्वारखेड़ा गांव निवासी मल्लू हुसैन की ओर से चकरोड पर पड़ोसी कृषकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिए जाने संबंधी शिकायत और नगला गूजर गांव निवासी करन सिंह की ओर से चकरोड की भूमि को पड़ोसी कृषकों द्वारा अपने खेत में मिला लिए जाने की शिकायत की जांच करने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर दी गईं।फोटो संख्या-08,09खंडुआ के ग्रामीणों ने पात्र के राशन कार्ड न बनने की शिकायत कीबिलारी। ग्राम पंचायत खंडुआ के प्रशासक चौधरी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में शनिवार दोपहर अनेक ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां अधिकारियों को ज्ञापन देकर पात्र ग्रामीणों के राशन कार्ड न बनने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना था कि पात्रता के आधार पर उनके नए राशन कार्ड बनने के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बाद बिलारी ब्लॉक के अधिकारियों की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर आपूर्ति विभाग तहसील बिलारी को भेजा गया था। सभी आवेदकों ने अपने नए राशन कार्ड बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करा दिए थे लेकिन एक साल बीत जाने के बाद बावजूद उनके अभी तक नए राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। ज्ञापन देने वालों में अनिल कुमार, दिनेश कुमार, विजय सिंह, सोमपाल सिंह, अतर सिंह, जागन सिंह आदि मुख्य थे।मोहम्मद सादिकपुर निवासी ग्रामीण ने राजस्व लेखपाल पर मृतक किसान की विरासत दर्ज करने के नाम पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। मोहम्मद सादिकपुर निवासी गुड्डू सिंह की ओर से एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2021 में उसके ताऊ भीकम सिंह की मृत्यु हो गई थी। राजस्व अभिलेखों में मृतक की विरासत उसके नाम दर्ज करने के लिए तत्कालीन हल्का लेखपाल ने उससे सुविधा शुल्क ले लिया। बाद में न तो लेखपाल ने विरासत दर्ज की और न ही उससे लिए सुविधा शुल्क वापस दिया। ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम ने संबंधित लेखपाल को तलब कर लगे आरोप के बारे में जानकारी ली। लेखपाल द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न देने पर एसडीएम ने इस मामले में तहसीलदार मानसी बैसोया को जांच सौंप दी है।स्थानीय तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के दौरान एक दिव्यांग शिकायतकर्ता की प्रति तहसीलदार राजकुमार सिंह ने खास हमदर्दी दिखाई और दिव्यांग के पास जाकर जमीन पर बैठकर उसकी समस्या सुनी। नगर के मोहल्ला पैंठ बाजार में अस्पताल रोड निवासी वृद्ध दिव्यांग हरपाल सिंह अपनी शिकायत लेकर समाधान दिवस में पहुंचे थे।हरपाल सिंह के मोहल्ले में नगरपालिका के ठेकेदार द्वारा नाला खुदाई का धीमी गति से कराया जा रहा है। हरपाल सिंह यह समस्या लेकर पहुंचे थे कि उनके मोहल्ले में नाला निर्माण और सड़क निर्माण जल्दी पूरा कराया जाए। हरपाल सिंह ट्राईसाइकिल से जैसे ही समाधान दिवस कक्ष के गेट पर पहुंचे तभी तहसीलदार राजकुमार सिंह भी जमीन पर बैठ गए और हरपाल सिंह की समस्या को सुनकर उसका शीघ्र समाधान कराने का भरोसा दिलाया।