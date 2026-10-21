Moradabad News: मूंढापांडे में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार घायल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:02 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:02 AM IST
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मूंढापांडे। थानाक्षेत्र के लालपुर तीतरी के पास रविवार रात ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लालपुर तीतरी निवासी महेश सिंह रविवार रात करीब आठ बजे रजौड़ा कन्नरदेव से अपने घर लौट रहे थे। गांव के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महेश गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें पहले सीएचसी मूंढापांडे पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो
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लालपुर तीतरी निवासी महेश सिंह रविवार रात करीब आठ बजे रजौड़ा कन्नरदेव से अपने घर लौट रहे थे। गांव के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महेश गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें पहले सीएचसी मूंढापांडे पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो
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