Moradabad News: भजन-कीर्तन के दाैरान मारपीट, महिलाओं से छेड़खानी

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एक ग्रामीण ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि शुक्रवार की शाम उनके घर में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया था। तभी सरवर, मुर्तजा अली, जाने आलम, आजिब अली, नामे अली, असगर, सिराज अली, सन्नू और नदीम घर में घुस आए। उन्होंने वहां गाली-गलौज शुरू कर दी। परिजनों ने इसका विरोध किया। आरोपियों ने परिजनों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में चार लोग घायल हो गए। महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने सभी नौ नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की आगे की जांच जारी है।शिकायत करने गई महिला को लाठी-डंडों से पीटा, तीन घायलमैनाठेर। क्षेत्र के मधुपुरी गांव में शिकायत करने गई एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने महिला पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मधुपुरी निवासी मीना के अनुसार, उनकी ननद माया गांव के मुकेश, राजकुमार, शिवानी और आरती से बदनाम किए जाने की शिकायत करने गई थीं। आरोप है कि इस दौरान चारों ने माया के साथ गाली-गलौज की। उन्होंने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। माया को बचाने पहुंचीं मीना और उनकी बेटी गुंजन को भी चोटें आईं। हमले में माया के सिर में गंभीर चोट लगी। परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष किरनपाल सिंह ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।