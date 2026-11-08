Moradabad News: दिवाली पर घर खरीदने का मौका.. एमडीए और आवास विकास ने खोलीं योजनाएं

विज्ञापन

एमडीए के फ्लैटों की कीमत 4.05 लाख से 22.70 लाख रुपये तक रखी गई है। इनका क्षेत्रफल 38.46 से 75.44 वर्गमीटर है। पंजीकरण शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2027 तक चलेगा। आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। दूसरी ओर, आवास विकास परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार) के तहत सेक्टर-12ए और सेक्टर-14 में 45 सेमीफिनिश्ड मकान बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें सेक्टर-12ए के 13 और सेक्टर-14 के 32 मकान शामिल हैं। इनकी कीमत लगभग 25.47 लाख से 97.45 लाख रुपये तक है। मकानों का आकार और कीमत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। छोटे मकानों का कारपेट एरिया 26.72 वर्गमीटर से शुरू है। पंजीकरण चल रहा है और इसकी अंतिम तारीख 19 नवंबर है। आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होगी। एमडीए वीसी अनुभव सिंह और आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाहा ने बताया कि दोनों योजनाओं में कीमत के अलावा पंजीकरण राशि, अन्य शुल्क, मकान की वास्तविक स्थिति और भुगतान की शर्तों की जानकारी जरूर लें।