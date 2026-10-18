शादी करूंगी तो इसी से: प्रेमी के गांव पहुंची हल्द्वानी की किशोरी, घर ले जाने आए परिजनों तो काटा हंगामा

हल्द्वानी की किशोरी प्रेमी के साथ डिडौली क्षेत्र के अकबरपुर गांव पहुंच गई। शनिवार को परिजन उसे लेने पहुंचे तो किशोरी प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ गई और हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहां भी हंगामा हुआ।

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समझाने पर किशोरी घर जाने को राजी हो गई।डिडौली क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी युवक हल्द्वानी में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करता था। इसी दौरान उसका बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की कालिका कॉलोनी, चौपाल चौराहा निवासी किशोरी से प्रेम-प्रसंग हो गया।आरोप है कि युवक उसे अपने साथ गांव ले आया। किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने हल्द्वानी पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशोरी की तलाश के दौरान पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की।इसके बाद मकान मालिक कुछ महिलाओं और अन्य लोगों के साथ शनिवार को अकबरपुर पहुंच गया। उन्होंने किशोरी को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो मामला बढ़ गया। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी।मौके पर पहुंची डिडौली पुलिस युवक और किशोरी को थाने ले आई। वहां किशोरी प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने उसे काफी देर तक समझाया और परिजनों के साथ जाने के लिए राजी किया।इसके बाद किशोरी हल्द्वानी के लिए रवाना हो गई। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में हल्द्वानी गुमशुदगी दर्ज है इसलिए वहीं की पुलिस कार्रवाई करेगी।