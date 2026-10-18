Amroha News: तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले के संगम पर संशय, पैटून पुल को मंजूरी का इंतजार
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:42 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:42 AM IST
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अमरोहा। तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले को पैटून पुल से जोड़ने की योजना शासन की मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई है। पुल निर्माण के प्रस्ताव को अब तक स्वीकृति नहीं मिलने से दोनों मेलों के संगम पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। यदि समय रहते मंजूरी नहीं मिली तो इस साल दोनों मेलों को जोड़ने की योजना अधूरी रह सकती है।
हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी में गंगा मेले का आयोजन होना है। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले को जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद अमरोहा और हापुड़ के जिलाधिकारियों ने कुछ दिन पहले तिगरी मेला स्थल का निरीक्षण किया था। दोनों मेलों के बीच पैटून पुल बनाने के लिए जगह भी चिह्नित की गई थी। प्रशासन ने इसके बाद पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। इससे दोनों मेलों को जोड़ने की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है।
जिला पंचायत के एएमए राकेश कुमार यादव ने बताया को तिगरी मेले को तैयारियां चल रही हैं। इस मेले को भव्य बनाया जाएगा। पैटून पुल का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है।
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हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी में गंगा मेले का आयोजन होना है। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले को जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद अमरोहा और हापुड़ के जिलाधिकारियों ने कुछ दिन पहले तिगरी मेला स्थल का निरीक्षण किया था। दोनों मेलों के बीच पैटून पुल बनाने के लिए जगह भी चिह्नित की गई थी। प्रशासन ने इसके बाद पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। इससे दोनों मेलों को जोड़ने की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है।
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जिला पंचायत के एएमए राकेश कुमार यादव ने बताया को तिगरी मेले को तैयारियां चल रही हैं। इस मेले को भव्य बनाया जाएगा। पैटून पुल का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है।
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