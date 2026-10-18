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Amroha News: राम-हनुमान मिलन व बालि वध के मंचन ने मोहा मन

Sun, 18 Oct 2026 02:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:42 AM IST
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The enactment of the meeting of Ram and Hanuman and the killing of Bali captivated the hearts.
अमरोहा। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के आदर्श रामलीला महोत्सव में शनिवार को श्रीराम-शबरी संवाद, राम-हनुमान मिलन, सुग्रीव मित्रता, बाली वध और अशोक वाटिका विध्वंस समेत कई लीलाओं का मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय पर रामलीला प्रांगण जय श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा।
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शबरी की भक्ति, राम-हनुमान मिलन और सुग्रीव से मित्रता के प्रसंगों ने दर्शकों को भावविभोर किया। बाली वध के बाद सीता की खोज और अशोक वाटिका में रावण-सीता संवाद का मंचन हुआ। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ-हनुमान संवाद और हनुमान को रावण के दरबार में लाने के दृश्य पर दर्शकों ने तालियां बजाईं। मंच सज्जा, प्रकाश और पारंपरिक संगीत ने आयोजन को आकर्षक बनाया। अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कमेटी पदाधिकारियों ने आगामी लीलाओं में भाग लेने की अपील की। इस दौरान रमेश कुमार कालू, अजय अग्रवाल, विनोद कुमार गुप्ता, करुणेश गोयल, पं. कपिल शर्मा, अजय चतुर्वेदी, विशाल गोयल, विकास टंडन, राकेश वर्मा और अमित रस्तौगी मौजूद रहे।
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