Amroha News: विशेष मतदाता शिविरों में सन्नाटा, कहीं पहुंचे चुनिंदा लोग

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चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले के 1663 बूथों पर बीएलओ मतदाता सूची लेकर बैठे। पड़ताल के दौरान दोपहर 12:15 बजे आईएम इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 89 से 95 तक बीएलओ मौजूद मिले। यहां दोपहर तक छह से सात लोग ही पहुंचे थे। इनमें नए वोट बनवाने वाले और शादी के बाद संशोधन कराने वाले लोग शामिल थे। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे गन्ना समिति के बूथ संख्या 56 और 57 पर तीन बीएलओ बैठे मिले, लेकिन वहां कोई मतदाता नहीं पहुंचा था।बीएलओ के अनुसार, अब तक केवल तीन लोग आए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम रही। नया वोट बनवाने के लिए फार्म-6, नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और संशोधन के लिए फार्म-8 भरना होता है। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि पहले दिन मिले आवेदनों को संकलित कराया जा रहा है।.....राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बूथ पर बने नए वोटरहसनपुर। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, पुराना अस्पताल स्थित मतदान केंद्र पर शनिवार को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नए वोट बनाने के साथ मतदाता सूची में संशोधन और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। बीएलओ ने नागरिकों से फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन जमा कराए। बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया। इस दौरान बीएलओ राजेंद्र सिंह, मोनू पाल, कौशल गुप्ता और मलिक अनवर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद....महाविद्यालय में बने बूथ में बना एक वोटगजरौला। रमाबाई आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को विशेष अभियान चलाकर मतदाता बनाने का काम किया गया। जिसके लिए बीएलओ पीएस त्यागी सुबह 10 बजेे से ही महाविद्यालय में पहुंच गए थे। यहां पर बूथ संख्या 249 पर आजाद नगर मोहल्ले के वोट बनाने का काम किया गया। दोपहर डेढ़ बजे तक ही एक वोट बन सका। आजाद नगर की युवती नेहा ने अपना वोट बनवाया। बीएलओ ने बताया कि ऑनलाइन 50 से अधिक वोट बनवा दिए गए हैं। संवाद........कैलसा बूथ पर दो ही लोग पहुंचेकैलसा। प्राथमिक विद्यालय कैलसा में बने बूथ पर बीएलओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे दिन में सिर्फ दो मतदाता पहुंचे। उनके नाम हिंदी में ठीक था, लेकिन अंग्रेजी में स्पेलिंग गलत थी, जो सही कराया गया। उनके अलावा और कोई भी नहीं पहुंचा। प्राथमिक विद्यालय नन्हेड़ा अलयारपुर की बीएलओ मनोज रानी ने बताया कि पूरे दिन में सिर्फ चार लोग पहुंचे। जिन्होंने महिला वोटर के लिए फॉर्म-6 की जानकारी की। संवाद....जोया में बूथों पर नाम संशोधन कराने पहुंचे कम लोगजोया। क्षेत्र में शनिवार को मतदाता सूची में नाम संशोधन कराने के लिए विभिन्न बूथों पर बीएलओ ने कैंप लगाया। इस दौरान कई बूथों पर नाम संशोधन कराने के लिए लोगों की संख्या काफी कम रही। कुछ बूथों पर केवल 15 से 17 लोग ही नाम संशोधन कराने पहुंचे, जबकि कई बूथों पर बीएलओ खाली बैठे नजर आए। बूथों पर कम संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण कैंपों में सन्नाटा दिखाई दिया। संवाद