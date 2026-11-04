{"_id":"6aeafeb5ea1a1b3e2702a287","slug":"amroha-7-year-old-girl-dies-10-minutes-after-taking-medicine-from-quack-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: झोलाछाप डॉक्टर की पुड़िया बनी जानलेवा, खाने के 10 मिनट बाद अकड़ गए हाथ-पांव; बच्ची की हुई मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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इसके 10 मिनट बाद बच्ची की तबीयत और बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। धनौरा पुलिस ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एक दिन पहले रविवार रात आदमपुर क्षेत्र के गांव बहादुरपुर मिश्री में झोलाछाप के लगाए इंजेक्शन के बाद हालत बिगड़ने से किसान नेत्रपाल (38) की जान चली गई थी। विज्ञापन अमरोहा के मंडी धनौरा के गांव चुचैला कलां में झोलाछाप की दवा की पुड़िया सात साल की बच्ची रजिया के लिए जानलेवा बन गई। सोमवार रात गले में दर्द होने पर परिजन उसे गांव के मेडिकल स्टोर पर ले गए, वहां चिकित्सक की तरह इलाज करने वाले स्टोर संचालक ने गोलियां पीसकर दवा की पुड़िया दी।

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चुचौला कलां में जान गंवाने वाली राजिया (सात) गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो की छात्रा थी। मजदूरी करने वाले उसके पिता राशिद ने बताया कि सोमवार रात रजिया को गले में दर्द की समस्या पर गांव में खुद के मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की तरह इलाज करने वाले नूर मोहम्मद को दिखाया।

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वहां बच्ची को पुड़िया में पीसकर दवा दी गई। इसके 10 मिनट बाद बेटी के मुंह से झाग आने लगे और हाथ-पांव अकड़ गए। इस पर मंडी धनौरा सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

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ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची के शव के साथ राशिद ने गांव लौटकर जब आरोपी से शिकायत की तो उसने व साथ जुटे लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। इससे कुछ देर दोनों पक्षों के बीच बहस और हंगामा होता रहा। हालांकि देर रात गांव के कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता करा दिया।

बाद में राशिद ने पुलिस से शिकायत कर दी। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि शिकायत मिलते ही बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनौरा के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नूर मोहम्मद को हिरासत में ले लिया है।