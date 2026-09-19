Moradabad News: पंजाब मेल में चेकिंग स्टाफ की खींचतानव...आपसी विवाद में यात्री को थाने तक ले गए टीटीई

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सुरेंद्र सिंह ने 18 सितंबर को दी शिकायत में बताया कि वह अमृतसर से मुरादाबाद आ रही पंजाब मेल में ड्यूटी पर थे। कोच एचए-1, ए-1, ए-2 और बी-5 की जिम्मेदारी उनके पास थी। बी-5 की सीट संख्या 15 खाली थी, जिस पर यात्री रवि कुमार का जालंधर से मुरादाबाद तक का ई-टिकट बनाया गया था। यात्री को सीट भी दे दी गई थी। शिकायत के मुताबिक चेकिंग के दौरान सीआईटी भावेश शर्मा और सीटीटीसी रजनीश ने टिकट और सीट की जांच की। टिकट सही पाए जाने के बावजूद भावेश शर्मा ने यात्री को सीट से उठवा दिया। इसके बाद यात्री से पूछताछ कर यह लिखवाने का प्रयास किया गया कि उसने टीटीई को कितने रुपये दिए हैं। सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि इस तरह उनके खिलाफ यात्री से फर्जी शिकायत लिखवाई गई और उन पर दबाव बनाया गया। इस बात को लेकर चलती ट्रेन में दोनों के बीच खूब बहस हुई, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है।टीटीई ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें मुरादाबाद लाकर जीआरपी थाने ले जाया गया और 32 घंटे तक ड्यूटी से अलग रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दूसरी शिकायत में सुरेंद्र सिंह ने भावेश शर्मा और एसीएम हरि सिंह मीना पर मामला रफा-दफा करने के लिए 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सीनियर डीसीएम महेश यादव का कहना है कि शुक्रवार शाम को मामला उनके संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।