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Moradabad News: पंजाब मेल में चेकिंग स्टाफ की खींचतानव...आपसी विवाद में यात्री को थाने तक ले गए टीटीई

Sat, 19 Sep 2026 01:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:57 AM IST
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Altercation involving checking staff on the Punjab Mail... TTE takes passenger to the police station following a dispute.
मुरादाबाद। पंजाब मेल एक्सप्रेस में टिकट चेकिंग के दौरान रुपये लेने के आरोप के बाद टीटीई और सीआईटी (इंचार्ज) के बीच विवाद का मामला सामने आया है। ट्रेन संख्या (13006) में ड्यूटी कर रहे टीटीई सुरेंद्र सिंह ने सीआईटी भावेश शर्मा और एसीएम हरि सिंह मीना समेत संबंधित स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीनियर डीसीएम से शिकायत की है। आरोप है कि यात्री से उनके खिलाफ फर्जी शिकायत लिखवाने का दबाव बनाया गया और मामला बढ़ने पर उन्हें मुरादाबाद जीआरपी थाने तक ले जाया गया।
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सुरेंद्र सिंह ने 18 सितंबर को दी शिकायत में बताया कि वह अमृतसर से मुरादाबाद आ रही पंजाब मेल में ड्यूटी पर थे। कोच एचए-1, ए-1, ए-2 और बी-5 की जिम्मेदारी उनके पास थी। बी-5 की सीट संख्या 15 खाली थी, जिस पर यात्री रवि कुमार का जालंधर से मुरादाबाद तक का ई-टिकट बनाया गया था। यात्री को सीट भी दे दी गई थी। शिकायत के मुताबिक चेकिंग के दौरान सीआईटी भावेश शर्मा और सीटीटीसी रजनीश ने टिकट और सीट की जांच की। टिकट सही पाए जाने के बावजूद भावेश शर्मा ने यात्री को सीट से उठवा दिया। इसके बाद यात्री से पूछताछ कर यह लिखवाने का प्रयास किया गया कि उसने टीटीई को कितने रुपये दिए हैं। सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि इस तरह उनके खिलाफ यात्री से फर्जी शिकायत लिखवाई गई और उन पर दबाव बनाया गया। इस बात को लेकर चलती ट्रेन में दोनों के बीच खूब बहस हुई, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है।
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टीटीई ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें मुरादाबाद लाकर जीआरपी थाने ले जाया गया और 32 घंटे तक ड्यूटी से अलग रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दूसरी शिकायत में सुरेंद्र सिंह ने भावेश शर्मा और एसीएम हरि सिंह मीना पर मामला रफा-दफा करने के लिए 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सीनियर डीसीएम महेश यादव का कहना है कि शुक्रवार शाम को मामला उनके संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।
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