Moradabad News: छात्र संख्या शून्य दिखाकर प्रवक्ता का पद रोकने का आरोप

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

शिक्षक का कहना है कि उनकी शिकायत पर संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) ने विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और डीआईओएस को नोटिस जारी किया है। शिकायत में उन्होंने डीआईओएस पर शिकायत का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण न करने का भी आरोप लगाया है। इस पर जेडी ने संबंधितों को छह अक्तूबर को अपने कार्यालय में तलब किया है।उत्तराखंड से आ रहे पांच डंपर सीजठाकुरद्वारा। खनन में लगे डंपरों द्वारा नियमों के उल्लंघन में रविवार को पांच डंपर सीज कर दिए गए। तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि उन्होंने नायब तहसीलदार विजय कुमार श्रीवास्तव के साथ उत्तराखंड से आने वाले डंपरों की चेकिंग की। इस दौरान ओवरलोडिंग समेत कुछ अन्य नियमों की अनदेखी में पांच डंपर सीज कर मंडी समिति परिसर में खड़े कराए गए हैं। एक दिन पूर्व भी इसी तरह की जांच में कुछ डंपर सीज किए गए थे। संवादजमीन के विवाद में बंदूक तानने का आरोपठाकुरद्वारा। गांव फरीदनगर निवासी इरशाद, मोहम्मद फुरकान, इरफान ने रविवार को पुलिस को दी तहरीर में कुछ लोगों पर बंदूक तानकर धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे रविवार सुबह नौ बजे अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी गांव के कुछ प्रभावशाली लोग आ गए और अपनी बंदूक और अन्य असलहे तान दिए। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। संवाद