Moradabad News: 50 और 100 मीटर दौड़ में दूल्हेपुर की आलिया ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. कपिल सिरोही ने फीता काटकर और नोडल संकुल शिक्षक डॉ. परम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मार्च पास्ट कराया। प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप प्राथमिक बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय लदावली के वंश और बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय दूल्हेपुर की आलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया।वहीं बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय लदावली के अमन एवं बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय दूल्हेपुर की आलिया ने बाजी मारी। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय लदावली के आदर्श और बालिका वर्ग में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानपुर की सोफिया ने बाजी मारी।वहीं बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय के यशु और बालिका वर्ग में कंपोजिट विद्यालय कुड़ामीरपुर की रूपाली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा 400 और 600 मीटर दौड़ें, कबड्डी, गोला फेंक, चक्का फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, खो-खो आदि प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। अंत में प्रतिभागियों को मेडल पहनाते हुए शील्ड देकर सम्मानित किया गया।