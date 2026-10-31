Moradabad News: दिवाली पर बिजली संकट से निपटने को 33 उपकेंद्रों पर अलर्ट, तैनात रहेंगी टीमें

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मुख्य अभियंता शशांक कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिवाली को देखते हुए विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और उपकेंद्रों पर अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत बिजली लाइनों के नट-बोल्ट कसने, जंपर टाइट करने, ट्रांसफार्मरों के तेल की जांच और उपकेंद्रों के यार्ड की साफ-सफाई जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य त्योहार के दौरान तकनीकी खराबी की आशंका को कम करना है, ताकि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े।तीन वाहनों से होगी लाइनों की निगरानीमुख्य अभियंता ने बताया कि बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के लिए विभाग ने तीन पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए हैं। इनमें एक वाहन 33 केवी और दो वाहन 11 केवी बिजली लाइनों की निगरानी करेंगे। किसी लाइन में फाल्ट होने पर टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत करेगी। वहीं, ट्रांसफार्मर खराब होने पर छह ट्रॉली ट्रांसफार्मरों की मदद से प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अवर अभियंता (जेई) और लाइनमैनों की टीमें भी जरूरत के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगी।सजावटी लाइटें लगाते समय बरतें सावधानीसजावट के लिए आईएसआई मार्क वाली झालरों, लड़ियों और एक्सटेंशन बोर्ड का ही इस्तेमाल करने, कटे-फटे तारों को न लगाने और एक सॉकेट पर कई प्लग लगाकर ओवरलोडिंग से बचने की सलाह दी गई है। बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और मीटरों पर झालर लगाने से बचने के साथ ही बिजली की लाइनों से दूर सुरक्षित स्थान पर आतिशबाजी करने की अपील की गई है।शिकायत के लिए 1912 पर करें संपर्कअधीक्षण अभियंता प्रशांत कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली संबंधी समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएं। आग लगने की स्थिति में अग्निशमन सेवा के नंबर 101 और अन्य आपात स्थितियों में 112 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग का प्रयास है कि दिवाली पर बिजली आपूर्ति सुचारु रहे और शहरवासी सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सकें। संवाद