Moradabad News: धूमधाम से निकाली गई अखंड ज्योति शोभायात्रा, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

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इससे पहले, बुधवार सुबह अखंड ज्योति लेकर कार्यकर्ता कांठ के ब्रह्मलीन श्री स्वामी चंद्रप्रकाश के तपोस्थल गुरु जम्भेश्वर आश्रम भूड़ टीबा मंदिर पहुंचे। यहां से मुख्य अतिथि विष्णु अवतार उर्फ पिंकल प्रजापति ने ज्योति के रथ को आगे बढ़ाकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष आचार्य भावेश शर्मा ने विधि-विधान से पूजन कराया।शोभायात्रा में कार्यकर्ता मां के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इसमें मां ज्वाला देवी की अखंड ज्योति और मां दुर्गा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। यहां मां काली मंदिर में अखंड ज्योति विराजमान की गई। मंदिर में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर मां की आराधना की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कस्बा चौकी प्रभारी राहुल राघव, उपनिरीक्षक सुभाष धनकड़, एसआई संजीव कुमार, महिला एसआई सोनम आदि मौजूद रहे।