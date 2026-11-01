जनता के अधिकारों की आवाज बनें अधिवक्ता: सूचना आयुक्त

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दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के एसपी गुप्ता भवन स्थित निर्मित पहलवान सिंह विश्नोई स्मृति सभागार में शनिवार को आयोजित सम्मेलन से पहले अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में मांगों को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। राज्य अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। अध्यक्षता पूर्व जिला जज प्रमोद कुमार ने की। इस दौरान दिवंगत पहलवान सिंह विश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन दिलाने, नए अधिवक्ताओं को पांच साल तक 10 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिलाने और महिला अधिवक्ताओं को सम्मानजनक स्थान व जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रही है। सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को दिमागी नक्सल कहकर जनता का ध्यान जन सरोकारों के मुद्दों से भटका रही है। अधिवक्ता जनता के अधिकारों की आवाज बनें।मुख्य वक्ता वैज्ञानिक एवं कवि डॉ. गौहर रजा ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना नागरिकों का अधिकार है। इस दौरान रेखा सिंह, ओपी शर्मा, ब्रजवीर सिंह, राजकुमार गुर्जर, सुशील कुमार विश्नोई और अब्दुल जब्बार खान ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता और महासचिव कपिल गुप्ता भी मौजूद रहे और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।