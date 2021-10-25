Moradabad News: अस्पताल में काम करने वाली युवती को साथी ने शादी का वादा कर किया शारीरिक शोषण

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पीड़ित युवती ने भोजपुर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह पीपलसाना स्थित एक अस्पताल में काम करती थी। भोजपुर के देवीपुरा निवासी मो. जिशान भी इसी अस्पताल में काम करता था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली और शादी करने का वादा कर शारीरिक शोषण किया। युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी टाल-मटोल करने लगा। पीड़िता के ज्यादा दबाव बनाने पर आरोपी जिशान ने उससे रिश्ता भी तय किया लेकिन कुछ माह बाद आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके अलावा आरोपी जिशान, उसके बहनोई अकरम, बहन नजमा व मजरीना, भाई जुबैर, पिता नसीर अहमद, मां फातिमा और आलम उर्फ गबरू ने उसे डराया धमकाया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर ली गई है। ब्यूरो