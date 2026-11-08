Moradabad News: प्रेम विवाह करने वाले युवक ने पहले पत्नी फिर खुद का गला रेता, दोनों गंभीर

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एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पीतल फर्म में पॉलिश का काम करने वाले तौकीर ने करीब आठ साल पहले नागफनी के बंगला गांव निवासी फरहीन से प्रेम विवाह किया था। दंपती के चार बच्चे हैं। पूछताछ में घायल फरहीन ने बताया कि पति शराब पीकर आए दिन झगड़ा करता था। करीब 15 दिन पहले दिल्ली में काम करने की बात कहकर पति उसे व चारों बच्चों को मायके छोड़कर चला गया था। बताया कि पांच दिन पहले पति दिल्ली से वापस आ गया और उस पर घर चलने का दबाव बना रहा था। पति की हरकतों से तंग आकर उसने ससुराल जाने से मना कर दिया था।शनिवार की दोपहर तौकीर ससुराल पहुंच गया। उस वक्त फरहीन के माता-पिता और चारों बच्चे घर से बाहर थे। महिला का दावा है कि पति ने घर चलने का दबाव बनाते हुए फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। फरहीन ने साथ जाने से इन्कार किया तो गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। उसकी धमकी को अनसुना कर फरहीन घरेलू काम करने लगी। इसी दौरान आरोपी ने पत्नी के गले पर ब्लेड से हमला कर लहूलुहान कर दिया और बाद में खुद का गला भी रेत लिया।सूचना पर सीओ कोतवाली और थाना प्रभारी मनीष सक्सेना मौके पर पहुंचे और दंपती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा, जहां से तौकीर को गंभीर हालत में टीएमयू के लिए रेफर कर दिया। महिला बोल पा रही है, जबकि तौकीर बेहोश है।एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तौकीर के परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है। भाई और मां दिल्ली में रहते हैं। वह मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए हैं।