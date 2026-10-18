Moradabad News: मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए 4753 आवेदन, सबसे ज्यादा शहर से
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:45 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:45 AM IST
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मुरादाबाद। विशेष शिविर में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए 4753 आवेदन किए गए। सबसे ज्यादा आवेदन मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र से आए। शहर से 1143 फॉर्म-6 भरे गए। जबकि सबसे कम बिलारी से 594 आवेदन किए गए।
शनिवार को जिले के सभी 2690 बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। जहां मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटाने और मतदाता विवरण में संशोधन कराने के लिए लोग पहुंचे। इसके लिए कुल 6400 आवेदन फार्म भरे गए। इसमें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के 4753 आवेदन रहे। प्रवासी के नाम सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 ए के 12 आवेदन मिले। जबकि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के 774, मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के 861 आवेदन रहे।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा नगर विधानसभा क्षेत्र से 1143 आवेदन किए गए। जबकि बिलारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 594 फॉर्म-6 भरे गए। वहीं सूची से नाम हटवाने और वोट शिफ्टिंग के लिए कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 173 और सबसे कम 46 आवेदन नगर विधानसभा क्षेत्र से रहे।
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किस विधानसभा क्षेत्र में कितने आवेदन आए
विधानसभा क्षेत्र
फार्म-6
फार्म-6 ए
फार्म-7
फार्म-8
कांठ
739
02
146
282
ठाकुरद्वारा
661
10
181
137
मुरादाबाद देहात
681
00
49
69
मुरादाबाद नगर
1143
00
46
134
कुंदरकी
935
00
179
136
बिलारी
594
00
173
103
कुल
4753
12
774
861
नोट : इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन शामिल हैं।
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गलतियों में सुधार के लिए कांठ क्षेत्र से सबसे ज्यादा आवेदन
मुरादाबाद। गलतियों में सुधार और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए सबसे ज्यादा कांठ विधानसभा क्षेत्र से फार्म-8 भरे गए। यहां 282 आवेदन किए गए। जबकि देहात विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 69 रहे।
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डीएम और एसएसपी ने किया मतदेय स्थल का निरीक्षण
मुरादाबाद। डीएम अनुनय झा और एसएसपी सतपाल अंतिल ने शनिवार को मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल आरएन इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ की सक्रियता और भारत निर्वाचन आयोग की जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।
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24 अक्तूबर को भी जिले के सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जहां मतदाता सूची में नए जोड़ने, गलतियों में सुधार, नाम हटवाने के लिए आवेदन किए जाएंगे। - अनुनय झा, डीएम
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शनिवार को जिले के सभी 2690 बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। जहां मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटाने और मतदाता विवरण में संशोधन कराने के लिए लोग पहुंचे। इसके लिए कुल 6400 आवेदन फार्म भरे गए। इसमें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के 4753 आवेदन रहे। प्रवासी के नाम सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 ए के 12 आवेदन मिले। जबकि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के 774, मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के 861 आवेदन रहे।
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मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा नगर विधानसभा क्षेत्र से 1143 आवेदन किए गए। जबकि बिलारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 594 फॉर्म-6 भरे गए। वहीं सूची से नाम हटवाने और वोट शिफ्टिंग के लिए कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 173 और सबसे कम 46 आवेदन नगर विधानसभा क्षेत्र से रहे।
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किस विधानसभा क्षेत्र में कितने आवेदन आए
विधानसभा क्षेत्र
फार्म-6
फार्म-6 ए
फार्म-7
फार्म-8
कांठ
739
02
146
282
ठाकुरद्वारा
661
10
181
137
मुरादाबाद देहात
681
00
49
69
मुरादाबाद नगर
1143
00
46
134
कुंदरकी
935
00
179
136
बिलारी
594
00
173
103
कुल
4753
12
774
861
नोट : इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन शामिल हैं।
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गलतियों में सुधार के लिए कांठ क्षेत्र से सबसे ज्यादा आवेदन
मुरादाबाद। गलतियों में सुधार और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए सबसे ज्यादा कांठ विधानसभा क्षेत्र से फार्म-8 भरे गए। यहां 282 आवेदन किए गए। जबकि देहात विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 69 रहे।
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डीएम और एसएसपी ने किया मतदेय स्थल का निरीक्षण
मुरादाबाद। डीएम अनुनय झा और एसएसपी सतपाल अंतिल ने शनिवार को मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल आरएन इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ की सक्रियता और भारत निर्वाचन आयोग की जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।
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24 अक्तूबर को भी जिले के सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जहां मतदाता सूची में नए जोड़ने, गलतियों में सुधार, नाम हटवाने के लिए आवेदन किए जाएंगे। - अनुनय झा, डीएम