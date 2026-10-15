Moradabad News: 162 लाख रुपये से नगर में बनेंगी 16 सड़कें

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पालिकाध्यक्ष ने कहा कि नगर में चल रहे विकास कार्यों में मानक का पूरा पालन करने के साथ ही निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे कराए जाएं। पालिका कार्यालय में अपनी कोई समस्या लेकर आने वाले नागरिकों की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि नवरात्र, रामलीला मंचन और दशहरा आदि त्योहारों के मौके पर नगर में सफाई और जलापूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त बनाकर रखी जाएं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि त्योहारों पर जनता से जुड़ीं सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने के लिए नगरपालिका की ओर से टीमें बना दी गई हैं।पालिकाध्यक्ष ने जानकारी दी कि आकांक्षी नगर योजना के तहत प्रदेश शासन की ओर से एक करोड़ 62 लाख रुपये की धनराशि से 16 सड़कें बनाई जाएंगी तथा सीओ कार्यालय के निकट चिल्ड्रन पार्क भी बनाया जाएगा। इस चिल्ड्रन पार्क में झूले और बच्चों के खेलने से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। पालिकाध्यक्ष के अनुसार नगर में मंदिर पौड़ाखेड़ा वाली सड़क के निर्माण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना के तहत 32 लाख रुपये स्वीकृत हो गए हैं, शीघ्र ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा।