वुशू: 13 स्वर्ण पदकों के साथ मेरठ मंडल ओवरऑल चैंपियन, खिलाड़ियों का दबदबा; ये जिले बने उपविजेता

नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी वुशू प्रतियोगिता में 92 अंक प्राप्त कर मेरठ मंडल ओवरऑल चैंपियन बना। 34 अंक के साथ विंध्याचल मंडल दूसरे और 31 अंक के साथ वाराणसी मंडल तीसरे स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में भी मेरठ मंडल पांच स्वर्ण पदक के साथ विजेता रहा। प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ ने एक-एक स्वर्ण पदक जीतकर संयुक्त रूप से उपविजेता स्थान हासिल किया।

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बालक वर्ग में मेरठ मंडल ने आठ स्वर्ण पदक जीतकर पहला और प्रयागराज ने एक स्वर्ण के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि भाजपा विधायक सुशील सिंह और विशिष्ट अतिथि डॉ. हरेंद्र राय ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। शनिवार को समापन से पहले हुए फाइनल मुकाबलों में बालिका वर्ग में मेरठ का दबदबा रहा। अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग में मेरठ मंडल ने कुल पांच स्वर्ण पदक जीते।अंडर-17 में शिखा ने 45 किग्रा, श्रेया ने 52 किग्रा और ख्याति ने 56 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-19 में तनु ने 45 किग्रा और मंतशा ने 60 किग्रा भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में प्रयागराज की शिवानी (48 किग्रा), कानपुर की दिव्यांशी यादव (60 किग्रा), मिर्जापुर की मनोरमा (65 किग्रा), आगरा की अनुष्का (48 किग्रा), वाराणसी की शिवानी यादव (56 किग्रा), कस्तूरबा की साक्षी (52 किग्रा) और लखनऊ की गौरी विश्वकर्मा (70 किग्रा) ने भी अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते।