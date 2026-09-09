Mirzapur News: चेतावनी के बाद भी काम सुस्त, छह ग्राम सचिवों को नोटिस

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संवाद न्यूज़ एजेंसी



पटेहरा। ब्लॉक सभागार में मंगलवार को हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में योजनाओं की धीमी प्रगति पर बीडीओ सिद्धार्थ मिश्र ने नाराजगी जताई। फैमिली आईडी के कार्य में कम प्रगति मिलने पर छह ग्राम सचिवों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने को कहा है। बीडीओ ने कहा कि प्रगति में सुधार नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। बैठक में वीबी जी रामजी योजना के कार्यों में तेजी लाने, सीएम आवासों को पूरा कराने, लाभार्थियों की मजदूरी भेजने, एनआरएलएम के कार्यों और एग्री क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। दीपनगर में दो दिन के भीतर मस्टर्ड ऑयल उत्पादन शुरू कराने को भी कहा।

- फैमिली आईडी में कम प्रगति पर बीडीओ सख्त, तीन दिन में सुधार नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी