Mirzapur News: कृषि मंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ीं महिलाएं

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मंत्री ने महिलाओं से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने और उनके क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। जिले की किसी महिला से संवाद नहीं हुआ।कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, मुद्रा लोन, राशन, पेंशन समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। महिलाओं को योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही पात्र लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में स्वयं सहायता समूहों और बैंक सखियों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं रहीं। इस दौरान रानी, सुमन, सुषमा, रीता, आरती और कमला समेत अन्य उपस्थित रहीं।