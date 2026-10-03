Mirzapur News: मौसम का यू-टर्न, चार डिग्री बढ़कर 33 पहुंचा तापमान, धूप ने बढ़ाई बेचैनी

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मिर्जापुर। बीते दिनों बारिश के बाद मौसम ने अचानक यू-टर्न लिया है। छह दिन पहले 29 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का अधिकतम तापमान अब चार डिग्री बढ़कर 33 पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह मौसम राहतभरा रहा, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी।मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।शुक्रवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट रही, जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़ा। शुक्रवार दोपहर बाजार और सड़कों पर राहगीर तेज धूप से बचने के लिए सिर ढककर निकलते दिखे। गांधी जयंती की छुट्टी के बाद घर लौट रहे स्कूली बच्चे भी तेज धूप से बचते नजर आए। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। तापमान में उतार-चढ़ाव से सुबह, दोपहर और शाम के मौसम में स्पष्ट अंतर महसूस हो रहा है।बदलते मौसम का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सकों ने दोपहर की तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। ग्रामीण मौसम सेवा भू-भौतिकी विभाग, बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक शिव मंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रहेगा। आसमान में छिटपुट बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है।इनसेटपिछले सात दिनों में जिले में तापमान की स्थितिदिनांकअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान26 सितंबर 2026292327 सितंबर 2026312428 सितंबर 2026322429 सितंबर 2026332430 सितंबर 202634241 अक्तूबर 202634242 अक्तूबर 20263325तापमान डिग्री सेल्सियस में।