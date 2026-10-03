फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Testing of 3,735 water samples at stations across the division, including Mirzapur.

Mirzapur News: मिर्जापुर समेत मंडल के स्टेशनों पर 3735 पानी के नमूनों की जांच

Sat, 03 Oct 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Testing of 3,735 water samples at stations across the division, including Mirzapur.
यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की लगातार हो रही निगरानी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन समेत प्रयागराज मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेलवे लगातार पानी की गुणवत्ता की जांच कर रहा है। एक महीने में मंडल के विभिन्न स्टेशनों और रेलवे परिसरों से लिए गए 3735 पानी के नमूनों की जांच की गई। इनमें 3447 अवशिष्ट क्लोरीन, 280 बैक्टीरियोलॉजिकल और आठ केमिकल जांच के नमूने शामिल हैं।

उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर पेयजल नलों, वाटर कूलरों, पानी टंकियों और अन्य स्रोतों की नियमित जांच की जा रही है। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पानी टंकियों की निर्धारित समय पर सफाई, पेयजल स्थलों के आसपास स्वच्छता और जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कहा कि यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके लिए नियमित जांच और सतत निगरानी की प्रभावी व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed