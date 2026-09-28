फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Weapons in hands at an age meant for holding a notebook and pen.

Mirzapur News: कॉपी कलम पकड़ने की उम्र में हाथों में हथियार

Mon, 28 Sep 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Weapons in hands at an age meant for holding a notebook and pen.
मिर्जापुर। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब-कॉपी होनी चाहिए, उसी उम्र में मिर्जापुर में बाल अपचारी मारपीट से लेकर चोरी और यौन अपराध तक के मामलों में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे हैं।
विज्ञापन

जनवरी से जून 2026 तक 97 मामलों में बाल अपचारियों की संलिप्तता सामने आई है। इनमें 75 मामले मारपीट के हैं, यानी कुल मामलों का करीब 77 फीसदी। नौ मामले व्यपहरण, चार चोरी, दो दुष्कर्म, दो छेड़खानी, एक झपटमारी, एक हत्या के प्रयास, एक पशु वध और दो लापरवाही से वाहन चलाने से हुए सड़क हादसे के हैं। इनमें शामिल किशोर 14 से 17 वर्ष उम्र के हैं।
विज्ञापन

मारपीट के मामले सबसे ज्यादा, 77 प्रतिशत: एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक किशोर अपराध में मारपीट के मामले बाकी अपराधों की तुलना में काफी अधिक हैं। छह महीने में दर्ज कुल मामलों में करीब तीन-चौथाई मामले मारपीट के हैं, जो 77 प्रतिशत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे अधिक कोतवाली देहात और चील्ह में 11-11 तथा अदलहाट में नौ मामले आए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed