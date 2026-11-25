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मंडलीय अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें करीब 50 मरीज हड्डियों की कमजोरी और दर्द की शिकायत लेकर आते हैं। ऐसे मरीजों में विटामिन डी और बी-12 की कमी का पता लगाने के लिए जांच जरूरी होती है। इसके अलावा हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द के कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सक थायराइड जांच भी लिखते हैं।थायराइड की जांच हड्डी रोग विभाग के अलावा अन्य विभागों के चिकित्सक भी लिखते हैं। केंद्रीय पैथोलॉजी में प्रतिदिन करीब 50 मरीजों की थायराइड जांच होती थी, लेकिन रीजेंट की कमी से यह सुविधा भी 10 दिनों से बंद है। वहीं, विटामिन डी और विटामिन बी-12 की जांच आठ माह से नहीं हो रही है। ऐसे में मरीजों को निजी पैथोलॉजी में जांच करानी पड़ रही है।वर्जनरीजेंट की कमी के कारण थायराइड की जांच नहीं हो रही है। रीजेंट मंगाया गया है। जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। विटामिन डी और विटामिन बी-12 की जांच नि:शुल्क जांच की सूची में नहीं है। इसलिए इन्हें बंद किया गया था। इनकी फीस तय कर जांच शुरू कराई जाएगी।- डाॅ. पंकज पांडेय, चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय अस्पताल