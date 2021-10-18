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Mirzapur News: सालभर में 30 रुपये किलो बढ़ा साबूदाने का दाम

Sat, 17 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:43 AM IST
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The price of sago has increased by 30 rupees per kilogram over the course of a year.
शारदीय नवरात्र में लोगों को फलाहारी सामग्री की खरीदारी पर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एक वर्ष में लगभग सभी प्रकार के फलाहारी सामग्री के दामों में वृद्धि हुई है। साबूदाने के दाम में एक वर्ष में 30 रुपये किलो तक का इजाफा हुआ है। दुकानदार कृष्णा कसौधन ने बताया कि साबूदाना साै रुपये किलो बिक रहा है। पिछले साल 70 रुपये था।
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फलाहारी सामग्री के विक्रेता रामचंद अग्रहरि ने बताया कि कुट्टू का आटा 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। पिछले वर्ष इसका दाम 100 रुपये प्रति किलो था।तीना का चावल 130 से बढ़कर 230 रुपये हो गया है। सिंघाड़े का दाम 130 से बढ़कर 190 रुपये हो गया है। छुआरा 180 से बढ़कर 240 रुपये किलो बिक रहा है। किशमिश की बिक्री 380 की जगह पर 500 रुपये प्रति किलो हो रही है। बादाम 850 के बजाए 1220 रुपये बिक रहा है। संवाद
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